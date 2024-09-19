Феерия молодежи. Шахтер со счетом 4:3 вырвал победу у Болоньи в Юношеской лиге УЕФА

Матч, который должен был состояться вчера, доиграли сегодня

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Сегодня, 19 сентября, команда "Шахтера" U-19 доиграла свой матч 1-го тура Лиги чемпионов с "Болоньей" в рамках Юношеской лиги УЕФА.

Изначально матч был запланирован на вчера, но команды сыграли всего 7 минут, после чего покинули поле, так как газон не выдержал проливного ливня. Доигровка состоялась сегодня, и вышла просто-таки феерической.

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Зрители увидели фейерверк голов. Матч закончился победой "горняков" со счетом 4:3.

"Шахтер" повел в счете уже не 9-й минуте и завершил первый тайм со счетом 2:1 в свою пользу.

После перерыва дело пошло еще интереснее. Итальянцы не только сравняли счет, но к 67-й минуте вышли вперед.

Впрочем, "горняки" не сдались и не только отыгрались, но и вырвали победу на 90-й минуте. 4:3 в пользу "Шахтера" в первом еврокубковом матче сезона.

Дубль оформил Виктор Цуканов, также отличился Александр Ломага, а победный гол забил Богдан Трифаненко.

Юношеская лига УЕФА. 1-й тур, 19 сентября

Болонья U-19 (Италия) – Шахтер U-19 (Украина) 3:4

Голы: Эбоне, 27 (пен), Де Лука, 50, Менегаццо, 67 – Цуканов, 9, 72, Ломага, 37, Трифаненко, 90

"Шахтер" U-19: Баглай, Дрозд (Шелекета, 85), Башмарин, Костюк, Огарков, Бундаш (Давыденко, 68), Тютюнов (Сметана, 68), Цуканов, Стрельчук (Трифаненко, 85), Галонский (Петрук, 55), Ломага

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