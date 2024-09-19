«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика арестовали в аэропорту польского города Краков.

Этой информацией поделился депутат ВРУ и бывший украинский борец Жан Беленюк, обнародовав соответствующее видео.

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Промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал подробно об аресте украинца.

«Как поляки отметили годовщину победы Усика над Гловацки.

Александр вместе со своим другом (тоже Александром) вылетали рейсом FR2777 RyanAir из Кракова в Салоники, перед этим проехав более 11 часов из Киева в Краков на автомобиле и немного устав.

Усик имел приоритетную очередь на посадку, а его товарищ – общую очередь. Ожидая, товарищ Александра заснул на сиденьях в зоне ожидания.

После объявления начала посадки Усик разбудил друга и сказал, что будет ждать его у выхода. Пройдя процедуру проверки паспорта и посадочного, Усик остался ждать товарища. С этого все и началось.

Сотрудники авиакомпании каким-то странным образом установили состояние друга Усика как «глубокое алкогольное опьянение» и не позволили пройти на рейс.

Усик начал выяснять причины недопуска с сотрудниками RyanAir, однако те отказались давать объяснения, вызвав полицию. После появления офицеров сотрудники авиакомпании указали на друга Александра и объяснили свои выводы относительно недопуска на рейс. Полиция попросила его пройти с ними для установления факта и оформления документов.

Усик твердо заявил, что не оставит своего друга, не полетит без него и не собирается покидать зону посадки до появления представителей украинской дипломатии. На что полицейские пригрозили задержанием и надеванием наручников. Тогда Усик протянул руки… И полицейский надел наручники на его запястья. И только на него, потому что, как видно на видео, которое снял кто-то из пассажиров, друг Усика идет без наручников и держит в руке дорожную сумку.

В местном помещении полиции другу Александра предложили пройти соответствующую проверку, которая не подтвердила версию Ryanair. После этого между полицейскими и сотрудниками авиакомпании состоялся «неприятный разговор», однако уже было поздно…

Между тем на месте уже был Генконсул Украины и объяснения уже пришлось давать польским правоохранителям. То ли лунное затмение так затмило сознание работников авиакомпании и полиции, то ли желание поближе познакомиться с выдающимся чемпионом, говорить сложно.

Однако, точно можно сказать, что годовщину победы Усика над Гловацким в польском Гданьске 2016 года поляки отметили своеобразно.

Поэтому, слава Богу, инцидент исчерпан. Будем ждать официальных извинений и компенсации от авиакомпании RyanAir и от польских правоохранителей», – сказал Красюк.

sport.ua