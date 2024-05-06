Умер легендарный экс-тренер сборной Аргентины и Барселоны Менотти

Очень значимая фигура в истории аргентинского футбола

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В возрасте 85 лет скончался легендарный аргентинский тренер Сезар Луис Менотти. Об этом в воскресенье сообщила национальная футбольная ассоциация (АФА).

Под руководством Менотти "альбиселесте" одержали победу на домашнем чемпионате мира-1978.

После ухода со сборной в 1983 году, Менотти один сезон руководил "Барселоной", и привёл "сине-гранатовых" к выигрышу Кубка и Суперкубка Испании.

Также Менотти за время своей карьеры успел поработать с мадридским "Атлетико" и сборной Мексики.

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