Джошуа рассказал, сколько лет карьеры точно имеет впереди

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Супертяж Энтони Джошуа, которому в октябре исполнится 35 лет, считает, что при желании может провести еще четыре года в профессиональном боксе.

«Я хочу победить Дюбуа и снова стать чемпионом. Я работаю и молюсь, а там будь что будет. Оставляю это Богу. Сколько лет я буду продолжать карьеру? Я с легкостью могу провести еще четыре года карьеры».

«Мое тело готово. Мои тренеры, которые работают со многими спортсменами, говорят, что я сумел позаботиться о себе и мой организм в полном порядке. Так что я продолжаю», – сказал Джошуа.

21 сентября Энтони проведет бой за титул IBF против Даниэля Дюбуа.

Промоутер: «Все на грани перед боем Джошуа и Дюбуа. Оба хотят драться»

sport.ua