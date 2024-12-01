Хирн отреагировал на то, что Кличко хочет провести мегафайт с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Известный британский промоутер Эдди Хирн отреагировал на информацию о том, что легендарный боксер Владимир Кличко готов провести бой с чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

«Это странная идея от Владимира, но я недавно встречался с ним и можно сказать, что Кличко в прекрасной форме и он имеет желание вернуться на ринг. Однако возраст берет свое. Возвращение в бокс и сразу поединок против такого амбициозного парня, как Дюбуа… это плохая идея. Однако Кличко – это легендарный боксер и он может сам выбирать свой путь», – отметил Хирн.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua