Лапин объяснил нервную победу над британцем, в которой сомневается Красюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Лапин

19 июля на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) проходит масштабный вечер бокса от влиятельного промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

В поединке карда украинский боксер Даниэль Лапин решением судей победил британца Люиса Эдмондсона. Бой прошел всю дистанцию, по итогам десяти раундов победителем объявили Лапина.

Сам Даниэль заявил, что бой был очень сложным, ведь соперник действовал очень грязно, но пообещал сделать выводы и двигаться дальше.

«Всем привет, спасибо всем. Прошел бой – не так, как я ожидал, конечно. Максимально грязный соперник. Но ничего, такие бои тоже нужны, чтобы не расслабляться. Теперь узнаем, как боксировать с такими грязными ребятами.

Благодарю всех за поддержку. Хейтеров тоже благодарю, кто там херню всякую пишет. Я вас тоже люблю», – написал Лапин в своем telegram-канале.

Ранее украинский промоутер Александр Красюк в комментарии Sport.ua заявил, что сомневается в справедливости победы Лапина.

sport.ua