Вольфф: В квалификации мы повысим мощность двигателя

По итогам субботней тренировки лучшим из гонщиков Mercedes был Джордж Расселл, показавший 4-й результат, тогда как Льюис Хэмилтон оказался на 10-й строчке протокола.

«Пока можно видеть, что гонщики McLaren быстрее всех, хотя их преимущество и не столь существенное, но на длиной серии кругов Макс Ферстаппен был на уровне Ландо Норриса, – прокомментировал Тото Вольфф в эфире телеканала Sky Sports. – Полагаю, мы вновь увидим очень острое соперничество.

Полагаю, в квалификации мы сможем немного повысить мощность двигателей, но всё-таки мы немного отстаём. Пока точно не знаю, насколько. Возможно, примерно на пару десятых.

Мы знаем, что здесь у нас будут сложности из-за того, что задние шины перегреваются, но это происходило и в предыдущие годы, поэтому удивляться нечему».

Когда Вольффа в очередной раз спросили, как идёт процесс выбора напарника для Джорджа Расселла на 2025 год, он ответил: «Решение будет зависеть от результатов. Разумеется, когда мы смотрим на выступления Кими Антонелли в этом году, становится понятно, что его команда Prema в этом году работает не лучшим образом. Но такое бывает.

Кими сейчас на 8-м месте в Формуле 2, а его напарник, Оливер Берман, который, безусловно, хороший гонщик, вообще только 14-й. Обоим мешают проблемы с машиной. Я не хочу сказать, что кто-то из них лучше, но с машиной у них точно проблемы. Но мы знаем, как Антонелли работает за рулём машины Формулы 1, что важнее всего.

Что касается остальной ситуации на рынке пилотов, что интуиция подсказывает мне не торопиться, но я не скажу вам ничего конкретного».

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