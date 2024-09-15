«Враждебного ничего нет». Гвоздик рассказал об отношениях с Ломаченко

Инстаграм. Василий Ломаченко и Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 KO) рассказал, какие сейчас у него отношения с Василием Ломаченко, а также с другими боксерами.

«На самом деле я поддерживаю связь со всеми. С Василием как-то не общаемся, но враждебного ничего нет. Просто не общаемся, и все. А со всеми остальными я в целом на связи.

Вот Денис Беринчик, с Хитровым общаюсь. А так, пожалуй, из спортсменов… Ну, то есть из местных спортсменов – это какие-то не очень известные, скажем так, мексиканские спортсмены. Есть очень талантливый и перспективный боксер из Канады. Он, кстати, наполовину украинец, наполовину итальянец, но, конечно, ни слова на украинском не понимает и в Украине никогда не был. Но его мать родилась в Украине. Его имя Джош Лупиа, он тоже тренируется у моего тренера, вот с ним общаемся очень хорошо. Есть Эгис Каваляускас – это литовский боксер. То есть, все боксеры, которых тренирует мой тренер Марко, с ними мы поддерживаем очень хорошие отношения», – сказал Гвоздик.

Ранее Гвоздик оценил возможный бой Ломаченко – Беринчик.

sport.ua