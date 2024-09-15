Уэббер: Оскар – один из лучших гонщиков, кого я знаю

Марк Уэббер занимается карьерой Оскара Пиастри, и в Баку его подопечный вновь порадовал, одержав вторую победу и в 6-й раз в сезоне поднявшись на подиум.

«Это было весьма впечатляющее выступление, согласитесь? – прокомментировал бывший гонщик Формулы 1 и WEC в эфире телеканала Sky Sports. – С самого начала сезона Оскар показывает отличные результаты, выступает очень стабильно, и в любых условиях демонстрирует прекрасную скорость. Он вообще один из лучших гонщиков, кого я когда-либо видел.

Оскар хорошо справляется с прессингом, умеет и обороняться, и атаковать. Причём надо помнить, что Шарль Леклер – гонщик мирового класса, и на этой трассе просто творит чудеса, но если кому-то удалось его опередить, то это дорогого стоит.

Конечно, обе победы – и первую в Венгрии, и сегодняшнюю в Баку – можно отнести к разряду особенно важных достижений Оскара. Правда, в McLaren затянули его первый отрезок несколько дольше, чем следовало, из-за чего Серхио Перес уже начал его догонять, но в итоге ему всё-таки удалось удержать лидерство и довести гонку до победы.

Вы же понимаете, насколько это сложная трасса, требующая безошибочного пилотирования, но после того, как Оскар обогнал Шарля, он уже не упустил лидерства, и это была просто образцовая работа.

В начале сезона у него было несколько непростых гонок, однако после этапа в Майами он заработал очень много очков, едва ли не больше всех. Сейчас вместе с напарником и вместе со всей командой McLaren они справляются с делом исключительно здорово, но при этом Оскар старается не витать в облаках и продолжает упорно трудиться».

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