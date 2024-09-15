Монастир. Картэл победила Шрамкову в дебютном для обеих финале турнира WTA

Сонэй Картэл стала новой чемпионкой на турнире WTA 250 в Тунисе

Монастир, Тунис • 9-15 сентября • хард • $267,082

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Сонэй Картэл (Великобритания, Q) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:3, 7:5

Британская теннисистка сравняла счёт в очных встречах со Шрамковой, взяв реванш за поражение в предыдущем сезоне на домашнем турнире ITF W25 в Бате. За семь сыгранных матчей на пути к титулу Картэл проиграла только один сет.

Путь к победе:

QR1: Раним Рассил (Тунис) 6:2, 6:4

QR2: Мириам Болквадзе (Грузия) 6:0 (отказ)

R32: Жаклин Кристиан (Румыния, 5) 4:6, 6:3, 7:5

R16: Май Хонтама (Япония) 6:2, 6:2

QF: Юлия Стародубцева (Украина, Q) 7:6(4), 6:2

SF: Ева Лис (Германия) 5:1 (отказ)

FR: Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:3, 7:5

Для Картэл это было четвёртое выступление в основной сетке турнира серии WTA. Ранее она трижды проигрывала в первом круге. Также отметим, что Шрамкова тоже провела свой первый финал на уровне Тура. Ранее её лучшим результатом был четвертьфинал.

Сонэй стала второй британкой в этом сезоне, которая выиграла одиночный титул WTA. В марте Кэти Бултер победила на турнире WTA 500 в Сан-Диего, а в июне защитила титул на турнире WTA 250 в Ноттингеме.

По итогам турнира в Монастире Сонэй Картэл дебютирует в топ-100 мирового рейтинга.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua