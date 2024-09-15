Монастир. Картэл победила Шрамкову в дебютном для обеих финале турнира WTA

Сонэй Картэл стала новой чемпионкой на турнире WTA 250 в Тунисе
Монастир, Тунис • 9-15 сентября • хард • $267,082
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Сонэй Картэл (Великобритания, Q) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:3, 7:5
Британская теннисистка сравняла счёт в очных встречах со Шрамковой, взяв реванш за поражение в предыдущем сезоне на домашнем турнире ITF W25 в Бате. За семь сыгранных матчей на пути к титулу Картэл проиграла только один сет.
Путь к победе:
QR1: Раним Рассил (Тунис) 6:2, 6:4
QR2: Мириам Болквадзе (Грузия) 6:0 (отказ)
R32: Жаклин Кристиан (Румыния, 5) 4:6, 6:3, 7:5
R16: Май Хонтама (Япония) 6:2, 6:2
QF: Юлия Стародубцева (Украина, Q) 7:6(4), 6:2
SF: Ева Лис (Германия) 5:1 (отказ)
FR: Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:3, 7:5
Для Картэл это было четвёртое выступление в основной сетке турнира серии WTA. Ранее она трижды проигрывала в первом круге. Также отметим, что Шрамкова тоже провела свой первый финал на уровне Тура. Ранее её лучшим результатом был четвертьфинал.
Сонэй стала второй британкой в этом сезоне, которая выиграла одиночный титул WTA. В марте Кэти Бултер победила на турнире WTA 500 в Сан-Диего, а в июне защитила титул на турнире WTA 250 в Ноттингеме.
По итогам турнира в Монастире Сонэй Картэл дебютирует в топ-100 мирового рейтинга.
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