Киев-Баскет продлил контракт с защитником Когутом

Столичный клуб продолжает комплектацию команды перед новым сезоном Суперлиги FAVBET

Киев-Баскет объявил о продлении сотрудничества с защитником Никитой Когутом. 21-летний игрок останется в столичном клубе еще на сезон.

Никита пополнил состав столичного клуба прошлым летом, перейдя из БК Хмельницкий. В сезоне 2023/24 молодой защитник принял участие в 31 матче, проводил на паркете в среднем менее 10 минут, набирая за игру по 3,5 очка и совершая 1,7 подборов.

Когут — действующий игрок сборной Украины U-23 по баскетболу 3×3, где его напарником является коллега по Киев-Баскету, лучший молодой игрок сезона в Суперлиге FAVBET Лев Кошеватский.

Ранее Киев-Баскет объявил о возвращении центрового Артема Сандула. Также киевляне подписали игрока сборной Украины U-21 3х3 Ярослава Карпюка, бывшего лидера Прометея Дениса Клевзуника и 19-летнего украинского форварда Артема Смитюха.

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В прошедшем сезоне Суперлиги Киев-Баскет занял третье место в регулярном чемпионате и дошел до полуфинала плей-офф. В поединках за бронзовые награды киевляне обыграли Черкасских Мавп.

На днях был утвержден формат сезона Суперлиги-2024/25. Девять команд сыграют четыре круга в формате «баблов». Далее запланировано проведение плей-офф.

Титульным спонсором Суперлиги вновь станет компания FAVBET. Техническим спонсором чемпионата будет компания Spalding.

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