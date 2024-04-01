Дикий захід: останній ривок

На фінішному відрізку сезону дуже спекотно в Західній конференції НБА.

Лише три клуби, Міннесота, Оклахома, та Денвер, гарантували собі плей-оф. Починаючи з четвертого місця (Кліпперс) і до 11 (Х'юстон) команди можуть як опуститися в зону плей-ін, так піднятися напряму в плей-офф, або випасти з плей-ін.

Я вирішив проаналізувати календар всіх команд, які мають з 4 по 11 місця аби спробувати спрогнозувати можливі зміни в таблиці. Наразі турнірна таблиця виглядає так

Кліпперс: Шарлотт, Сакраменто, Денвер, Юта, Клівленд, Фінікс (2), Юта, Х'юстон. У парусників лише 27 поразок в сезоні. Аби вони випали з топ-4, або зони плей-оф має трапитися щось неймовірне.

НОП: Фінікс, Орландо, Сан Антоніо Сперс, Фінікс, Портленд, Сакраменто, Голден Стейт, Лейкерс.

В пеліканів на дві поразки більше, до зони плей-ін 4 поразки. Сказати, що це нереально не можна, але малоймовірно. Ймовірність випаду в плей-ін 20%.

Даллас: Х'юстон, ГСВ, Атланта,ГСВ, Х'юстон, Шарлотт, Маямі, Детройт, Оклахома.

У Далласа один з найважчих календарів серед всіх команд, тому ймовірно що матимуть труднощі з збереженням місця в зоні плей-оф. Ймовірність вильоту в плей-ін 30%

Фінікс: НОП, Клівленд, Міннесота, НОП, ЛАК (2), Сакраменто, Міннесота.

Напевно найважчий календар у сонячних. Вони ризикують опинитися як мінімум в нижній сітці плей-ін. Навряд чи мова йтиме про підняття в зону плей-оф.

Сакраменто: Юта, ЛАК, Нью-Йорк, Бостон, Бруклін, Оклахома, НОП, Фінікс, Портленд. Дуже непростий календар, а враховуючи травму одного з лідерів команди Маліка Монка як би це не сказалося на результатах. Думаю опуститися в нижчу половину плей-ін.

ЛАЛ: Бруклін, Торонто, Вашингтон, Клівленд, Міннесота, ГСВ, Мемфіс, НОП. Озерним потрібно вигравати всі матчі і тоді, можливо, буде змога зачепитися за 6 місце. Скажете нереально? А я скажу, що календар чи не найпростіший з усіх команд, три зустрічі з сильними командами лише (Міннесота, НОП, ГСВ). Решту повинні обігрувати. Як і це тріо. Прогнозую що як мінімум піднімуться вище в зоні плей-ін

ГСВ: Сан Антоніо Сперс, Даллас, Х'юстон, Даллас, Юта, ЛАЛ, Портленд, НОП, Юта. Каррі і компанія дуже ризикують залишитися навіть без плей-ін. В спину дихає дуже цікавий Х'юстон, та і календар так собі. Шанси на те аби піднятися вище майже нульові, аби вилетіти з плей-ін 50/50.

Х'юстон: Даллас, Міннесота, ГСВ, Маямі, Даллас, Орландо, Юта, Портленд, ЛАК.

Який хід набрала зараз команда (нагадаю, 11 виграшів поспіль на момент написання статті) а цього може не вистачити, оскільки мало бути рівними з воїнами, треба бути краще аби вийти в плей-ін, а календар до цього не надто налаштовує. 50/50 що побачимо ракет в плей-ін.

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