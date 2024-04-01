Тим ЦЗЮ: «Я вернусь. За всеми поясами»

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Австралийский боксер Тим Цзю прокомментировал свое первое поражение в карьере.

31 марта Цзю разделил ринг с американцем Себастьяном Фундорой. На кону стояли титулы WBO и WBC. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Фундоры раздельным решением судей. Цзю потерпел первое поражение в карьере.

«Поздравляю Себастьяна Фундору. Заслуженная победа. Никогда не боялся вызовов и старался вдохновить новое поколение бороться с любыми невзгодами. Я вернусь. За всеми поясами. Цель остается прежней», — написал Цзю в соцсетях.

Ранее стало известно, что Цзю проведет реванш с Фундорой.

sport.ua