Тайсон ФЬЮРИ – Усику: «Беги, кролик, беги»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри обратился к действующему обладателю титулов WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте Александру Усику.

«Бем-бем-бем делает пистолет Фьюри, так что беги, кролик, беги. С Джоном Фьюри работаем над силовыми ударами», — написал Тайсон Фьюри под видео с тренировки, которым поделился с подписчиками в инстаграме.

Как известно, поединок Усика с Фьюри перенесен с 17 февраля на 18 мая.

Ранее Тайсон Фьюри показал, как выжимает ногами необоснованно большой вес.

sport.ua