У НБА є гравець, який не отримав жодного технічного фолу за 17 сезонів: 1164 матчі

Для деяких гравців технічні фоли – невід’ємна частина баскетболу. Важно навіть уявити Дреймонда Гріна без конфліктів, Луку Дончича без приріканнь перед суддями. Лише цього сезону словенець «Далласа» зібрав 15 подібних зауважень.

Тому досить важко повірити, що є люди, яка взагалі не получають технарі. Проте існує просто таки «свята» людина Майк Конлі. За свою 17-сезонну кар’єру плеймейкер не зібрав жодного технічного фолу, а один неспортивний справив величезний фурор у далекому 2022-му. За свою кар'єру він провів 1164 матчі в регулярці та плей-оф.

У 2014 році ветеран-рефері Монті Маккатчен таки свистнув Майку Конлі технічне зауваження. Тоді гравець не погодився з рішенням арбітра, який зарахував йому фол, який він, як виявилося потім, не робив. Наступного дня НБА погодилася с клопотанням баскетболіста та скасувала його фол.

Цього сезону Майк Конлі виступає в складі «Міннесоти», яка йде на третій сходинці Заходу з балансом 45-21.

Фото: Christian Petersen/Getty Images

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