Нганну признался, что был не готов к бою с Джошуа

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Экс-чемпион UFC Франсис Нганну (0-2, 0 KO) объяснил, почему был разбит в бою против Энтони Джошуа (28-3, 25 KO).

«Перед этим боем у меня был не лучший день. Не сказать, что результат был бы другим, но это был не мой день. В любой момент дня я чувствовал, что не готов к бою.

Даже в раздевалке, когда я пытался размяться, все шло не так, как надо, я засыпал. Я потел, но засыпал. Поэтому я взял тайм-аут для себя, чтобы поразмыслить над всем, что со мной произошло.

Поздравляю Энтони Джошуа, его команда все сделала правильно. И моя команда тоже, мы все сделали правильно, но я не выполнил план, потому что не чувствовал себя полноценным», – сказал Нганну.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал бывшего бойца ММА Франсиса Нганну во втором раунде.

sport.ua