Экс-чемпион мира в четырех дивизионах вынужден завершить карьеру в 29 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Косей Танака (слева)

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Косей Танака (20–2, 11 KO) вынужден завершить карьеру в 29 лет из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в своих социальных сетях:

«Я завершаю карьеру профессионального боксера. Провел 11 лет в этом виде спорта. Благодарен вам за поддержку на протяжении всего этого времени.

Причина – многочисленные травмы глаз. Во время последнего поединка, который состоялся 14 октября, у меня было плохое зрение на оба глаза еще до поединка. Я решил, что проведу бой и сразу сделаю операцию на оба глаза.

Однако сразу после начала поединка я потерял зрение и не смог видеть правым глазом, а в третьем раунде полностью исчезло световое восприятие. Несмотря на плохое состояние, я завершил бой и перенес операции на оба глаза. Зрение частично восстановилось, но я больше не могу фокусироваться двумя глазами одновременно.

Поскольку путь на ринг стал невозможным, я решил завершить карьеру. Благодаря боксу я хотел стать классным человеком. Это желание всегда вело меня вперед. Не знаю, удалось ли мне стать таким боксером, но я не буду изменять этому внутреннему ориентиру и постараюсь жить как можно лучше.

Искренне благодарю вас за всю вашу поддержку», – написал Танака.

Последний раз японский боксер выходил на ринг в октябре прошлого года, когда проиграл раздельным решением представителю ЮАР Пхумелеле Кафу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO.

Бой сорван. Два обидчика Ломаченко не смогли договориться о поединке

sport.ua