Эдди ХИРН: «Нам пришлось согласиться на бой с украинцем»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

В ночь с 9 на 10 ноября в Филадельфии состоится бой за титул чемпиона мира по версии IBF – обладатель пояса из США Джарон Эннис встретится с украинским претендентом Кареном Чухаджяном.

Эдди Хирн – промоутер американского боксера – прокомментировал предстоящий поединок:

«Эннис оказался в непростой ситуации – он хотел провести другой бой и объединить титулы. Вместо этого нам пришлось согласится на поединок с украинцем Чухаджяном, чтобы не потерять пояс.

Джарон должен продемонстрировать лучший бокс и оправдать интерес публики. Это важно сделать, чтобы в дальнейшем получить финансовую поддержу для будущих боев. Эннис имеет все необходимые качества, чтобы доказать свою силу и продемонстрировать болельщикам свой высокий уровень», – рассказал Хирн.

Карен Чухаджян и Джарон Эннис уже встречались раньше – в январе 2023 года американец одержал разгромную победу единогласным решением судей.

sport.ua