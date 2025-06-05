Киев-Баскет продлил контракт с центровым Сандулом

Максим в прошедшем сезоне стал лучшим игроком Суперлиги по подборам и оформил 11 дабл-даблов

Киев-Баскет продлил контракт с центровым Максимом Сандулом на сезон-2025/26.

Максим в прошедшем розыгрыше Суперлиги приносил команде 8,6 очка, делал 2,2 передачи, имея рейтинг эффективности 17,7 (третий в чемпионате). Центровой стал лучшим в Суперлиге по числу подборов — 11,6 в среднем за игру. Также 11 поединков Сандул завершил с дабл-даблом.

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Ранее Киев-Баскет продлил контракт с разыгрывающим Егором Сушкиным и защитником Денисом Клевзуником. Также киевляне подписали Михаила Бублика из Кривбасса.

Киев-Баскет в завершившемся сезоне вышел в финал плей-офф. Команда Дмитрия Забирченко в напряженной серии из трех матчей уступила Днепру.

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