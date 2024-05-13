Дворазовий чемпіон данк-контесту НБА Маккланг зробив татуювання на всю руку

Мек Маккланг, який є переможцем двох останніх данк-контестів в рамках NBA All-Star Game, зробив татуювання на всю руку.

Шостого квітня захисник «Осеола Меджік» став MVP G-ліги у сезоні 2023/24.

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ua.tribuna.com