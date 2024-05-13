Getty Images/Global Images Ukraine. Фьюри и Усик

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет большое шоу бокса с мегафайтом.

В главном событии будет определен обладатель титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

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Усик владеет поясами WBA, WBO и IBF (а также второстепенным IBO), а Фьюри принадлежит титул WBC.

Изначально мегафайт был запланирован на 17 февраля в Саудовской Аравии, но из-за рассечения над глазом у Фьюри бой был перенесен.

37-летний Александр Усик в августе 2023 года в польском Вроцлаве досрочно, в 9-м раунде, финишировал британца Даниеля Дюбуа.

35-летний Тайсон Фьюри в предыдущем бою в октябре 2023 года с трудом по очкам победил экс-бойца UFC Франсиса Нганну из Камеруна.

Александр Усик – Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Начало главного поединка ожидается примерно около 01:00 ночи киевскому времени.

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO. Все подробности боя будут доступны на Sport.ua.

Файткард шоу бокса в Эр-Рияде

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