Сегодня состоятся матчи первого тура в группах C и D

В четверг, 28 августа, состоятся матчи первого тура в группах C и D чемпионата Европы по баскетболу-2025. Поединки Евробаскета-2025 принимают арены в Латвии, Польше, Финляндии и на Кипре.

В стартовом матче группы C сборная Грузии обыграла Испанию — 83:69. В секстете D Израиль справился с Исландией — 83:71.

Напомним, сборная Украины неудачно выступила в отборе на Евробаскет-2025. Сине-желтые проиграли пять матчей подряд, но сумели хлопнуть дверью, обыграв на выезде Португалию в последнем туре.

Групповая стадия турнира пройдет с 27 августа по 4 сентября. По четыре лучшие команды из каждого секстета выйдут в 1/8 финала.

Все поединки стадии плей-офф пройдут в Риге. Финальный матч запланирован на 14 сентября.

Евробаскет-2025. 1-й тур

Группа C

Грузия — Испания — 83:69 (20:17, 17:18, 20:14, 26:20)

Босния и Герцеговина — Кипр

Греция — Италия

Группа D

Израиль — Исландия — 83:71 (23:19, 13:13, 24:20, 23:19)

Бельгия — Франция

Словения — Польша

