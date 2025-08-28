У Паркера не верят в бой с Усиком. Украинец отказался комментировать

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик и Паркер

Промоутер боксера Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс удивился тому, что Александр Усик с травмой спины показал, как танцует во время концерта.

В команде супертяжа сомневаются, что украинец хочет проводить бой за все титулы. Ранее WBO обязала стороны провести переговоры, но Усик попросил отсрочку из-за повреждения.

«Мне кажется, если у тебя травма, то ты не можешь заниматься такими активностями. Впрочем, я не врач. Что касается переговоров, то ничего не происходит, их просто нет. Все как было, так и осталось. Паркер готов драться, он хочет бой с Усиком в этом году», – сказал Хиггинс.

Популярный ресурс Sky Sports обратился к Усику за комментарием, но боксер отказался говорить на эту тему.

