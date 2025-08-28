Марино Пушич: тренер выиграл чемпионат и был уволен

В октябре 2023 года Шахтер принял кардинальные меры и, что редкость для президента клуба Рината Ахметова, отправил в отставку тренера Патрика ван Леувена. На его место был назначен босниец Марино Пушич. Сначала все складывалось успешно — Шахтер выиграл чемпионат Украины в сезоне 2023/24, а тренер сразу показал отличные результаты. Однако уже в сезоне 2024/25 ситуация кардинально изменилась. Чемпионский состав на фоне новых трудностей потерял свою мощь, а Пушич вскоре был вынужден покинуть клуб. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Начало карьеры Марино Пушича в Шахтере

Назначение Марино Пушича главным тренером Шахтера стало неожиданным и успешным шагом. Его дебют в Лиге чемпионов против Барселоны запомнился не только проигрышем с достойным счетом 1:2, но и победой над тем же клубом через две недели с результатом 1:0. Это было настоящее достижение для боснийца, особенно в таком напряженном поединке.

Георгий Судаков, один из ключевых игроков команды, признал, что тренер за короткое время сумел привить команде новый стиль игры. Футболисты начали верить в нового наставника, и его методы воспринимались гораздо быстрее, чем подход предыдущего тренера.

Триумф в чемпионате Украины

Шахтер под руководством Пушича одержал феноменальную победную серию в чемпионате Украины. Команда выиграла 15 матчей подряд, что позволило ей завоевать золотые медали. Это стало результатом не только работы Пушича, но и развития, которое было заложено еще при Патрике ван Леувене, особенно в плане физической подготовки.

Однако сразу после окончания сезона 2023/24 стали появляться мнения, что успех Шахтера был частично заслугой предыдущего тренера. Работы ван Леувена были по достоинству оценены внутри клуба, и часть успеха была связана с тем, что Пушич не смог внести кардинальные изменения в игру с самого начала.

Проблемы в сезоне 2024/25

Следующий сезон для Шахтера стал трудным. Команда не смогла противостоять Динамо и заняла лишь третье место в турнирной таблице, уступив “серебро” Александрии. Результаты оказались крайне разочаровывающими, и были вопросы к тренеру, который, несмотря на свой успешный старт, не смог показать стабильность.

Особенно выделялись решения Пушича, которые привели к неоправданным выходным для игроков, что создавало плохое впечатление о его методах работы. Несмотря на это, он продолжал оставаться тренером Шахтера, пока его не попросили уйти в конце сезона.

Увольнение Пушича и поиск нового наставника

По окончании сезона 2024/25, несмотря на успехи в начале, Марино Пушич был уволен из Шахтера. Вместо него назначен турецкий тренер Арда Туран, чей стиль работы напоминает методы ван Леувена. В этом моменте многие увидели символическое завершение эпохи Пушича, который так и не смог наладить стабильную игру команды.

Марино Пушич стал безработным тренером, что вызвало определенный интерес среди экспертов. После его увольнения ни один клуб не предложил ему должность, несмотря на его предыдущие успехи.

Возможности Пушича на будущее

Марино Пушич, который триумфально начал свою карьеру в Шахтере, теперь оказывается в сложной ситуации. После нескольких месяцев безработицы, он продолжает искать новый шанс для возвращения на тренерскую должность. В его карьере был период без работы, когда он был вынужден искать новую команду после ухода из Твенте, но сейчас ситуация стала более сложной.

Неспособность Пушича найти новую команду на данный момент поднимает вопросы о его уровне как тренера, который мог бы внести стабильность в клуб на долгосрочную перспективу. Его карьера продолжает находиться в подвешенном состоянии, и кажется, что для Пушича настал момент паузы.

На распутье

Пушич уже стал частью истории Шахтера, однако его карьера находится на развилке. Тренер, который принес команде золотые медали, оказался в ситуации, когда его методики не смогли поддержать результаты в долгосрочной перспективе. Будущее Пушича в тренерской карьере пока неизвестно, и только время покажет, будет ли он снова востребован на высоком уровне.

