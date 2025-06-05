Гюнтер Штайнер: Ферстаппен создал прецедент

Бывший руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер считает ошибочным решение стюардов оштрафовать Макса Ферстаппена на десять секунд за намеренное столкновение с Джорджем Расселлом на последних кругах гонки в Барселоне. По мнению Штайнера, за такие действия Макса следовало дисквалифицировать.

«Гонщикам не позволено специально врезаться в соперников, – поделился мнением Штайнер в подкасте The Red Flags. – Макс мог получить дисквалификацию, но ему не показали чёрный флаг. Я уверен, что в регламенте есть пункт, в котором написано, что если гонщик намеренно врезается в кого-то, то должен быть дисквалифицирован.

Почему Макса не дисквалифицировали? Он создал прецедент, и теперь если в следующий раз кто-то в кого-то специально врежется, то получит 10-секундный штраф.

На месте стюардов я бы его дисквалифицировал. Ничто другое его не изменит».

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