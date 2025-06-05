Ролан Гаррос. Джокович за три часа победил Зверева и сыграет против первой ракетки мира за выход в финал

Новак Джокович одержал победу в четвертьфинальном матче на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 6) – Александр Зверев (Германия, 3) 4:6, 6:3, 6:2, 6:4

Новак Джокович взял реванш у Александра Зверева за поражение в полуфинале Australian Open в этом году (тогда серб вынужден был сняться с матча после проигранного первого сета) и одержал девятую победу в 14-м очном поединке. За 3 часа 14 минут, которые продолжался этот матч, Джокович проиграл один гейм на своей подаче и сделал четыре брейка.

38-летний Новак Джокович стал самым возрастным участником полуфинала на Ролан Гаррос с 1968 года и проведет, в общей сложности, свой 13-й полуфинал на этом турнире (первый с 2023 года). На турнирах Grand Slam для серба это будет уже 51-й матч в 1/2 финала, что является рекордным показателем.

За свой восьмой финал в Париже Джокович сыграет против первой ракетки мира Янника Синнера, которому проиграл три последних очных поединка (общий счет их личного противостояния равный 4-4).

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua