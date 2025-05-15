Экс-первая ракетка мира перенесла еще одну операцию на ноге



Чешская теннисистка Каролина Плишкова сообщила, что была вынуждена прибегнуть к помощи хирургов.

“Из-за постоянной боли мне пришлось перенести еще одну небольшую операцию на щиколотке. Все прошло хорошо, и я уже чувствую себя лучше. Надеюсь, скоро вернусь на корт”, – написала чешка.

Напомним, что 33-летняя Плишкова не выступает на турнирах с US Open прошлого года, когда не доиграла матч второго круга против Жасмин Паолини, отказавшись от продолжения борьбы в стартовом сете.

На данный момент чешка занимает 190-е место в мировом рейтинге.





btu.org.ua