Шарль Леклер приболел и не приедет на трассу

Команда Ferrari сообщила, что Шарль Леклер приболел, поэтому не приедет в четверг на трассу и пропустит всё запланированное общение с прессой. Тем не менее, в Скудерии ожидают, что монегаск сможет принять участие во всех сессиях Гран При Эмилии-Романьи.

«Шарль плохо себя чувствует, поэтому не приедет сегодня на трассу, – говорится в сообщении пресс-службы Ferrari. – Он продолжит отдыхать и восстанавливаться. Мы ожидаем, что он сядет за руль машины завтра».

Льюис Хэмилтон, напарник Леклера, уже приехал на автодром имени Энцо и Дино Феррари и позже выйдет к журналистам.

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