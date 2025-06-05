ВИЛАРДО – о золоте сборной США, Киев Кэпиталз и Кубке Стэнли

ХК Киев Кэпиталз. Ник Вилардо

В мае сборная США впервые за 92 года триумфально выиграла чемпионат мира по хоккею, а в ночь на 5 июня началась финальная серия Кубка Стэнли, в первом матче которой «Эдмонтон Ойлерз» с ярким камбэком и победной заброшенной шайбой от звездного Леона Драйзайтля обыграл со счетом 4:3 «Флориду Пантерз»!

В связи с такими знаковыми событиями в мире хоккея корреспондент Sport.ua Дмитрий Котков пообщался с экс-голкипером «Киев Кэпиталз» Ником Вилардо.

Американский вратарь Ник Вилардо, который в сезоне 2024/2025 играл за украинскую команду «Киев Кэпиталз», в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал триумф сборной США на чемпионате мира по хоккею, рассказал о дружбе с автором победного гола на мировом первенстве Тэйджом Томпсоном из «Баффало Сэйбрз», оценил шансы на победу в финале Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориды Пантерз», а также ответил на другие вопросы.

– Ник, какие у тебя эмоции от того, что сборная США в мае выиграла долгожданные золотые медали чемпионат мира по хоккею?

– Безусловно, приятно видеть, как сборная США побеждает на этом турнире. Каждый раз, когда твоя родная страна выигрывает, ты испытываешь гордость.

– В финальном матче между Швейцарией и США команды основное время сыграли 0:0 и судьба поединка решилась в овертайме, где выиграли американцы 1:0! Можно сказать, что получился финал вратарей? Голкиперы, а именно 37-летний Леонардо Дженони (Швейцария) и 26-летний Джереми Свэйман (США) стали главным звездами финала?

– Это определённо была отличная игра для вратарей. Мне очень понравилось, как Дженони сыграл в финальных матчах.

– Удивлен, что вратарь сборной Швейцарии Леонардо Дженони был признан MVP чемпионата мира? Как тебе игра швейцарского голкипера?

– Я не удивлён, что его признали лучшим игроком. Он давал шанс сборной Швейцарии в каждом матче и, безусловно, заслужил это. Хоть я очень рад победе США, было бы здорово увидеть, как Дженони получает золотую медаль.

– Что скажешь о сборной Канады? Канадцы с Кросби, Маккиноном и Флери сенсационно проиграли в четвертьфинале Дании!

– Концовка матча Канада — Дания была просто сумасшедшей. Я смотрел заключительные пять минут и не мог в это поверить.

– Сборная США выиграла только второй чемпионат мира по хоккею впервые за 92 года! До этого была победа в 1933 году (в 1960 году американская команда выиграла мировое первенство в рамках Олимпиады). В США очень рады долгожданному успеху на чемпионате мира по хоккею?

– Честно говоря, я бы сказал, что в США не так много ажиотажа по поводу золотой медали, как это обычно бывает в других странах. К сожалению, в Штатах этому турниру не уделяют особого внимания. Думаю, это связано с тем, что в это время ещё идет плей-офф НХЛ.

– В финальном матче со Швейцарией победную шайбу за США забросил хоккеист «Баффало Сэйбрз» Тэйдж Томпсон! Он твой друг? Ты же тоже являешься частью семьи «Баффало»!

– Тэйдж — мой друг. Мы выросли, играя друг против друга, а потом я хорошо познакомился с ним, когда он оказался в «Баффало». Сейчас мы редко видимся, но раньше много времени проводили вместе, играя в гольф.

– «Киев Кэпиталз» занял второе место в этом сезоне чемпионата Украины по хоккею! Ты рад тому, что столичная команда выиграла серебро?

– Я рад, что они хотя бы получили серебро. Но золото всё же лучше серебра. Я был очень разочарован, смотря седьмой матч финала.

– Ты сейчас в США? Как поддерживаешь форму?

– Сейчас я в США — тренируюсь самостоятельно и руковожу своей школой вратарей. Я владелец школы вратарей под названием VilardoGoaltending.

– Где планируешь продолжить карьеру?

– Я ещё не решил, где или буду ли вообще продолжать карьеру — пока держу все варианты открытыми.

– Какую ставишь перед собой максимальную цель в хоккее? О чем мечтаешь?

– Я думаю, было бы очень круто в будущем стать генеральным менеджером команды НХЛ. Мне также хотелось бы стать агентом игроков НХЛ.

– Кого ты считаешь фаворитом пары финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» – «Флорида Пантерз»?

– Что касается финала: думаю, сложно ставить против «Флориды», но с атакой «Эдмонтона» никогда не знаешь, что может произойти.

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