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Футбол

Гави назвал имя экс-звезды Барселоны, с которой хотел бы поиграть чуть дольше 

Гави назвал имя экс-звезды Барселоны, с которой хотел бы поиграть чуть дольше 

    • Полузащитник "Барселоны" Гави признался, что хотел бы, чтобы один из его бывших партнеров по команде остался в клубе немного дольше. Речь идет о Серхио Бускетсе. Полузащитник, без преувеличения, является легендой "Барсы", ведь провел в столице Каталонии блестящую карьеру, получив множество трофеев.

    "Когда я пришел в первую команду "Барсы", у меня был невероятный капитан – Бускетс. Я бы очень хотел, чтобы он остался на более долгий срок, я мог еще многому у него научиться.

    В первый год мне было 17, и если я допускал ошибку или что-то делал не так, Бускетс сразу делал мне замечание. Это очень важно. Сейчас мне 20, но я уже четыре года в первой команде. Я стараюсь учиться у ветеранов как можно больше, чтобы завтра я сам мог дать лучший совет детям", – сказал Гави.

    Напомним, что за свою карьеру в "Барселоне" Бускетс провел 722 матча, забив 18 голов и отдав 46 ассистов.

    www.ua-football.com

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