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Футбол

“Я хочу справедливости”. Моуринью прокомментировал обвинения в адрес Ман Сити

Специалист высказал свое мнение

"Я хочу справедливости". Моуринью прокомментировал обвинения в адрес Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Жозе Моуринью, главный тренер "Фенербахче", поделился своими мыслями об обвинениях "Манчестер Сити" в нарушении правил Премьер-лиги и финансового фэйр-плей.

    "Мы с Пепом работали вместе, мы любим друг друга. Это неправда, что я хочу, чтобы "Манчестер Сити" вылетел. Я хочу справедливости.

    Маленькие команды могут быть наказаны за нарушение финансового фэйр-плей, даже если они превышают лимиты на 5 или 10 евро. Я также страдал от ограничений в "Роме". Я не думаю, что это справедливо", – сказал Моуринью.

    Напомним, Премьер-Лига обвинила "Манчестер Сити" в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

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