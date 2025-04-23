Защитник Киев-Баскета Буренко стал четвертым по количеству передач в истории Суперлиги

Павел обошел в историческом рейтинге Глебова, и теперь уступает только Лукашову, Бояркину и Артамонову

Пять ассистов, отданные защитником Киев-Баскета Павлом Буренко во вчерашнем победном матче против БК Ровно (66:52), позволили ему выйти на четвертое место в историческом рейтинге результативных передач Суперлиги FAVBET.

Данный рейтинг существует с 2009 года, когда стала вестись соответствующая статистика. На суммарном счету Буренко в нем стало 1152 передачи, благодаря чему он смог обойти Дмитрия Глебова. Впереди — только Денис Лукашов (1168 ассистов), Игорь Бояркин (1194) и Клим Артамонов (1426). Из действующих баскетболистов Суперлиги ближайший преследователь Павла — Станислав Тимофеенко (1038) из Днепра.

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35-летний Буренко в течение карьеры защищал цвета таких команд как БК Киев, БК Донецк, Будивельник, Говерла, МБК Николаев, БК Запорожье, Тернополь, Харьковские Соколы, Underground. Игроком Киев-Баскета является с сезона 2023/24.

Напомним, вчера команда Дмитрия Забирченко выиграла у БК Ровно третий и решающий матч полуфинальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25. В финале Киев-Баскет будет противостоять действующему чемпиону — Днепру, который свою полуфинальную серию у Черкасских Мавп выиграл уже по истечению двух матчей.

Финальная серия стартует в субботу, 26 апреля, в Днепре. Второй поединок пройдет 30-го числа в Киеве.

Исторический рейтинг Суперлиги по передачам:

1. Клим Артамонов — 1426 передач (237 матчей)

2. Игорь Бояркин — 1194 (265 матчей)

3. Денис Лукашов — 1168 (292 матчей)

4. Павел Буренко (Киев-Баскет) — 1152 (328 матчей)

5. Дмитрий Глебов — 1151 (450 матчей)

6. Александр Рябчук — 1044 (492 матча)

7. Станислав Тимофеенко (Днепр) — 1038 (521 матч)

8. Александр Рыбалко — 1031 (304 матча)

9. Сергей Попов — 973 (420 матчей)

10. Александр Мишула — 972 (295 матчей)

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