Легенда, который побил Али: «Почему я вышел против Майка Тайсона?»

Getty Images/Global Images Украина. Ларри Холмс и Майк Тайсон

Легендарный боксер Ларри Холмс вспомнил поединок против супертяжеловеса Майка Тайсона, который состоялся в 1988 году.

«Я дрался с Майком Тайсоном и проиграл. Он остановил меня. Тайсон имел сильный удар, эту способность не отнять у него. Но он не смог бы сделать этого в расцвете моих сил – я бы его точно побил. Почему я решил драться против Тайсона? Все из-за денег», – сказал Холмс.

В 1988 году Ларри Холмс был нокаутирован Майком Тайсоном в четвертом раунде.

Ранее Холмс назвал боксера, который бил сильнее Мухаммеда Али и Майка Тайсона.

sport.ua