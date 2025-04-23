Защитник Бостона Притчард признан лучшим Шестым игроком года в НБА

Пэйтон стал четвертым игроком Селтикс, удостоенным данной награды, опередив в голосовании Малика Бизли из Детройта

Защитник Бостон Селтикс Пэйтон Притчард получил награду Шестого игрока года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

27-летний американец в закрытом голосовании уверенно опередил Малика Бизли из Детройта. Далее расположились два представителя Кливленда — Тай Джером и Де’Андре Хантер. Лишь пятое место занял прошлогодний триумфатор, форвард Миннесоты Наз Рид.

Притчард впервые выиграл данную награду и стал четвертым в истории представителем Селтикс, удостоенным оной, после Кевина Макхейла, Билла Уолтона и Малкольма Брогдона.

Пэйтон в регулярном чемпионате-2024/25 принял участие в 80 матчах, из которых лишь три начинал в стартовом составе. В среднем за игру он проводил на площадке 28,4 минуты, набирал 14,3 очка, выполнял 3,8 подбора и 3,5 передачи. Защитник набрал 1 079 очков со скамейки запасных — больше всех в НБА.

Притчард занял пятое место среди всех игроков сезона по количеству трехочковых бросков — 255, что стало вторым показателем за сезон в истории Селтикс. Заодно он установил рекорд НБА по количеству трехочковых, сделанных со скамейки запасных, — 246.

Бостон занял второе место в Восточной конференции с 61 победой в 82 матчах. В плей-офф Селтикс стартовали с домашней победы над Орландо (103:86). Следующий матч серии команда Притчарда сыграет ближайшей ночью, также у себя дома.

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