БК Прикарпатье-Говерла назначил 28-летнего Бугру главным тренером

Виктор ранее был ассистентом у Евгения Мурзина

В тренерском штабе Прикарпатья-Говерлы состоялись изменения.

На пост главного тренера назначен 28-летний Виктор Бугра. Последние три сезона он работал ассистентом уже бывшего коуча команды Виктора Мурзина.

Напомним, что Мурзин возглавил Прикарпатье-Говерлу в 2022-м. Под его каденцией клуб дважды становила шестым в регулярном чемпионате, в сезоне 2024/25 Говерла финишировала восьмой. Однако последние два розыгрыша плей-офф Прикарпатье провалило, завершая его в первом раунде.

Ранее клуб переподписал контракты с восемью игроками: Владиславом Ивановым, Даниилом Маркивым, Владимиром Дроздовым, Сергеем Кузнецовым, Романом Морозовым, Ильей Кабацюрой, Ильей Чугуновым и Сергеем Старцевым.

