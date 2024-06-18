Бостон с Михайлюком обыграл Даллас и стал чемпионом НБА

Селтикс закрыли финальную серию в пяти поединках

Бостон на домашней площадке обыграл Даллас в пятом матче финальной серии и стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Селтикс сделали основную работу в первой половине встречи, доведя перевес до 21 очка. Далее хозяева сбавили обороты и спокойно довели встречу до победы.

В составе Бостона сыграл украинец Святослав Михайлюк. Защитник провел на площадке около одной минуты, и успел совершить один подбор.

Бостон завоевал свой 18-й титул в истории франшизы. Михайлюк впервые в своей карьере стал чемпионом НБА.

НБА. Плей-офф. Финал. 5-й матч

Бостон Селтикс — Даллас Маверикс — 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21)

Счет в серии — 4:1

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