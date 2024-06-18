«Преподали урок футбола команде индивидуалистов». Обзор румынской прессы после матча с Украиной

Лучшая победа румынской сборной за последние годы над более сильным соперником

Фото — Олександр Приходько / UA-Футбол

Для румынских журналистов результат матча между Румынией и Украиной стал таким же шоком, как и для нашей прессы. Правда, приятным шоком. Мало кто спорит, что по таланту и способностям Украина превосходила своего соперника, однако Румыния сыграла с отдачей и сердцем, а Украина – нет.

"Галактическая Румыния. Вы заслужили на место в истории!", – пишет о вчерашнем матче Gazeta Sporturilor. "Мы дали урок украинцам о том, как надо играть в футбол и начинаем мечтать", – указывает обозреватель румынского издания.

Далее ему трудно сдержать свои эмоции, и собственно почему он должен это делать? "Наши футболисты – герои! Эмоции трудно передать – не это было похоже ни на один матч румынского чемпионата. Исполнение гимна было невероятное – так можно двигать горы! Наши футболисты почувствовали эту фантастическую поддержку, и полностью вложили свое сердце в игру. Они боролись за каждый мяч. Футбол – это борьба!".

В начале матча никто не ожидал с каким счетом он закончится, однако румынская сборная демонстрировала свою готовность с первых минут. "Украинцы играли в короткий, быстрый пас, они контролировали игру, однако мы ничего не боялись".

Все остальное – история. Ошибка Лунина, шедевр Станчу, провал Украины на старте второго тайма. Румынцы признают, что по именам их команда уступала украинцам. Но разве это имеет значение?

"Вспоминается ЧМ-1994 и победа Румынии над Колумбией. Украина, как и та Колумбия, имеет немало футболистов с солидным резюме. Но Румыния, как и тогда, сыграла с сердцем. В футбол не играют имена. Судаков – сильный футболист, но он эгоист. Он очень хотел выделяться. Мудрик – выдающиеся качества, но какое это имеет значение. Украина – команда индивидуалистов".

От Румынии это был действительно шах и мат, как написало в своем обзоре издание Digi Sport. Adevarul.ro пишет, что румыны спокойно приняли факт превосходства Украины в классе и технике, и отталкивали свою игру от этого. Команда билась за каждый метр на поле – это "единственная тактика против очень сильного оппонента".

Таблоид Click тоже пишет о вчерашнем матче, как "уроке футбола для Украины". "Разница в стоимости команд, то что украинцы стоят вчетверо дороже, была незаметной"

Обозреватель Сurierul National видел то, что и мы все – украинцы могут качественно держать мяч, но пользы от этого нет, если моменты не создаются, и соперник настроен решительно. Издание считает, что именно гол Станчу после ошибки Лунина полностью изменил игру.

"Это была лучшая и самая эффективная игра румынской сборной за последнее время, и уверенная победа над командой, которая считалась фаворитом. Победа добыта сердцем и удачной тактикой. Эта сборная позволяет нам гордиться".

Фото — Олександр Приходько / UA-Футбол

www.ua-football.com