Бостон обыграл Финикс, Вашингтон уступил Хьюстону в регулярном чемпионате НБА

Михайлюк на площадке не появлялся

В ночь на 15 марта состоялись шесть матчей регулярного чемпионата НБА.

Бостон Селтикс победил Финикс Санз — 127:112. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк на площадке не появлялся.

НБА. Регулярный чемпионат

Бостон Селтикс — Финикс Санз — 127:112 (35:32, 30:28, 37:25, 25:27)

Милуоки Бакс — Филадельфия 76ерс — 114:105 (24:29, 29:32, 27:22, 34:22)

Хьюстон Рокетс — Вашингтон Уизардз — 135:119 (33:31, 42:25, 35:39, 25:24)

Чикаго Буллз — Лос-Анджелес Клипперс — 111:126 (26:37, 27:27, 27:28, 31:34)

Оклахома-Сити Тандер — Даллас Маверикс — 126:119 (33:27, 32:36, 30:24, 31:32)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Нью-Йорк Никс — 93:105 (25:26, 16:29, 27:30, 25:20)

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