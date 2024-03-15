Марта Костюк — о войне в Украине: «Очень трудно понять, что мы переживаем, сколько было нарушено меморандумов и всего того, что нам обещали»

Украинская теннисистка Марта Костюк, после победы в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллс над Анастасией Потаповой, ответила на вопрос о войне в Украине
— После финала в Сан-Диего вы сделали несколько очень трогательных комментариев, замечательных комментариев. Не могли бы вы немного рассказать об этом? У вас дома по-прежнему много страха? Воспринимают ли люди это уже как должное? Воспринимает ли мир это как должное? И, наконец, Вы разочарованы тем, что моя страна не смогла оказать Вам большую помощь?
— Хороший вопрос. Конечно, никогда не знаешь, что случится завтра. Я думаю, что все люди это чувствуют, но мы [украинцы] чувствуем это немного больше, потому что наши жизни как бы не в наших руках. Мы не можем контролировать ситуацию.
Честно говоря, я не могу говорить за людей, которые живут в Украине, потому что я там не живу. Я просто пару раз приезжала в гости. И я чувствую, что люди уже просто… ну, понимаете, это очень утомительно и трудно — жить в таких условиях годами. Это просто изматывает всех.
Мне кажется, что мир не понимает, как быстро все может измениться. Вы знаете, вы думаете, что счет 6:0, 3:0, но на самом деле все гораздо ближе, понимаете. Мне кажется, я так чувствую, что я делаю все что могу, чтобы…по-крайней мере, везде, где я могу на что-то повлиять. Но, знаете, все равно у тебя остается ощущение, что этого недостаточно, что я должна делать больше, что я еще что-то могу сделать и так далее, и ты пытаешься говорить с людьми. Но очень трудно понять, что мы переживаем, сколько всего было нарушено, сколько меморандумов и всего того, что нам обещали.
Знаете, это просто больно переживать. Очевидно, что это очень хороший урок для всей страны — полагаться на себя и быть очень любезными со всеми, но в первую очередь думать о себе. Я очень надеюсь, что люди просто… ну, знаете, просто воспримут это… это очень серьезная тема для разговора, но многие вещи происходят не просто так. Я просто надеюсь, что мы сможем извлечь как можно больше уроков, чтобы это никогда не повторилось.
Надеюсь, мы сможем получить больше помощи из разных уголков мира. Это тоже было бы здорово.