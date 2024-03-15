Марта Костюк — о войне в Украине: «Очень трудно понять, что мы переживаем, сколько было нарушено меморандумов и всего того, что нам обещали»

Украинская теннисистка Марта Костюк, после победы в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллс над Анастасией Потаповой, ответила на вопрос о войне в Украине

— После финала в Сан-Диего вы сделали несколько очень трогательных комментариев, замечательных комментариев. Не могли бы вы немного рассказать об этом? У вас дома по-прежнему много страха? Воспринимают ли люди это уже как должное? Воспринимает ли мир это как должное? И, наконец, Вы разочарованы тем, что моя страна не смогла оказать Вам большую помощь?

— Хороший вопрос. Конечно, никогда не знаешь, что случится завтра. Я думаю, что все люди это чувствуют, но мы [украинцы] чувствуем это немного больше, потому что наши жизни как бы не в наших руках. Мы не можем контролировать ситуацию.

Честно говоря, я не могу говорить за людей, которые живут в Украине, потому что я там не живу. Я просто пару раз приезжала в гости. И я чувствую, что люди уже просто… ну, понимаете, это очень утомительно и трудно — жить в таких условиях годами. Это просто изматывает всех.

Мне кажется, что мир не понимает, как быстро все может измениться. Вы знаете, вы думаете, что счет 6:0, 3:0, но на самом деле все гораздо ближе, понимаете. Мне кажется, я так чувствую, что я делаю все что могу, чтобы…по-крайней мере, везде, где я могу на что-то повлиять. Но, знаете, все равно у тебя остается ощущение, что этого недостаточно, что я должна делать больше, что я еще что-то могу сделать и так далее, и ты пытаешься говорить с людьми. Но очень трудно понять, что мы переживаем, сколько всего было нарушено, сколько меморандумов и всего того, что нам обещали.

Знаете, это просто больно переживать. Очевидно, что это очень хороший урок для всей страны — полагаться на себя и быть очень любезными со всеми, но в первую очередь думать о себе. Я очень надеюсь, что люди просто… ну, знаете, просто воспримут это… это очень серьезная тема для разговора, но многие вещи происходят не просто так. Я просто надеюсь, что мы сможем извлечь как можно больше уроков, чтобы это никогда не повторилось.

Надеюсь, мы сможем получить больше помощи из разных уголков мира. Это тоже было бы здорово.

btu.org.ua