“Я всегда понимал, что несу ответственность”. Янник Синнер – о решении принять дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал информацию о своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил



Сегодня стало известно, что первая ракетка мира Янник Синнер достиг соглашения с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), признав свою частичную ответственность за ошибки, допущенные его командой. В результате он получит трехмесячную дисквалификацию и не сможет участвовать в теннисных соревнованиях в период с 9 февраля по 4 мая.

Расследование WADA пришло к выводу, что Синнер не имел намерения нарушить правила, а также не получил конкурентного преимущества от присутствия минимальных следов клостебола, которые были выявлены в его организме в результате двух положительных тестов.

«Это дело висело надо мной почти год, и процесс мог продолжаться еще долго – возможно, решение было бы принято только к концу года. Я всегда понимал, что несу ответственность за свою команду, и осознаю, что строгие правила WADA – это важная часть защиты спорта, который я люблю. Исходя из этого, я принял предложение WADA урегулировать это дело, согласившись на трехмесячную дисквалификацию», – прокомментировал соглашение Янник Синнер.

btu.org.ua