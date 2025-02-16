В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе.
На ринг вышли чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик из Украины и претендент Кейшон Дэвис из США.
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В 4-м раунде Кейшон имел большое преимущество. Американец нокаутировал украинца, отобрав у него чемпионский пояс WBO.
На поражение Дениса отреагировал звездный украинский супертяжеловес Александр Усик – чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBO и WBC.
«Без поражения нет победы. Только не плачь, ТНЕМ», – написал Усик в Инстаграме.
ФОТО. «Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса