Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе.

На ринг вышли чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик из Украины и претендент Кейшон Дэвис из США.

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В 4-м раунде Кейшон имел большое преимущество. Американец нокаутировал украинца, отобрав у него чемпионский пояс WBO.

На поражение Дениса отреагировал звездный украинский супертяжеловес Александр Усик – чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBO и WBC.

«Без поражения нет победы. Только не плачь, ТНЕМ», – написал Усик в Инстаграме.

ФОТО. «Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса

sport.ua