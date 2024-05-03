Висбаден (W100). Завацкая проиграла шестой сеяной в четвертьфинале

Катарина Завацкая выбыла из борьбы на турнире ITF в Германии

Висбаден, Германия • 29 апреля — 5 мая • грунт • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Катарина Завацкая (Украина, LL) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 6) 2:6, 2:6

Украинская теннисистка провела первый четвертьфинал в одиночном разряде в этом году.

Напомним, что Завацкая не доиграла матч финального раунда квалификации и попала в основную сетку в статусе «лаки лузера».

Для украинки это было третье выступление в Висбадене: в 2018 году, когда турнир имел призовой фонд $25,000, Катарина дошла до финала, и также сыграла в решающем матче в следующем сезоне, когда призовой фонд был повышен до $60,000.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua