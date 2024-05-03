Стал известен транслятор финального матча Кубка Украины

ICTV2 будет транслировать финальный матч Кубка Украины по футболу сезона-2023/24 между полтавской Ворсклой и донецким Шахтером.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Поединок состоится 15 мая, начало — в 19:00 по киевскому времени.

«Впервые за два года УАФ возвращает финальный поединок Vbet Кубка Украины. Этот матч посвящен Силам обороны как благодарность за защиту наших жизней. Именно благодаря воинам проведение финала Vbet Кубка Украина возможна.

УАФ ценит сотрудничество со Starlight Media, что позволит усилить освещение важного события украинского футбола и объединит всех футбольных болельщиков», — цитирует слова Андрея Шевченко пресс-служба УАФ.