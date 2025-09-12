Байер – Айнтрахт: прогноз и и где смотреть матч Бундеслиги

.В четверг, 12 сентября, в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» пройдет матч 3-го тура чемпионата Германии. На поле выйдут «Байер» и «Айнтрахт» Франкфурт. Материал подготовила редакция euro.com.ua

Трансляция

Начало игры — в 21:30 по киевскому времени. Трансляцию игры будет проводить платформа Setanta.

Байер: смена тренера и непростое начало

Еще год назад «Байер» переживал лучшие времена в своей истории: Хаби Алонсо подарил клубу первую в истории Бундеслиги «салатницу» и добавил к ней Кубок Германии. Но удержать высоту не удалось. Сезон 2024/25 все же стал успешным — команда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов и завершила чемпионат второй.

После ухода Алонсо команду возглавил Эрик тен Хаг. Учитывая, что летом клуб лишился лидеров, включая Флориана Виртца и Гранита Джаки, задача была сложной. Но конфликтный характер тренера привел к тому, что он задержался всего на три матча. Победа в кубке над малоизвестным «Зонненхоф-Гроссаспахом» и ничья с «Вердером» не спасли его после домашнего поражения от «Хоффенхайма». Любопытно, что искать нового наставника в Леверкузене никто не спешил.

Айнтрахт: уверенный старт без лидеров

«Айнтрахт» продолжает продавать ключевых игроков, но результаты удивляют. Потеря Омара Мармуша, ушедшего в «Манчестер Сити», казалась серьезным ударом. Египтянин был лидером по голам и передачам, но франкфуртцы все же завершили сезон с 60 очками — больше набрали только «Байер» и «Бавария».

Летом клуб расстался и с Хьюго Экетике, но подопечные Дино Топмеллера начали новый сезон отлично. Победа 5:0 в кубке над «Энгерсом» задала тон: в Бундеслиге были обыграны и «Вердер», и «Хоффенхайм». Главным героем стал новичок Рицу Доан, которого купили у «Фрайбурга». Японец уже успел забить в каждом матче.

История встреч и прогноз

В последних пяти очных встречах «Байер» неизменно побеждал «Айнтрахт». Тем не менее букмекеры, считая леверкузенцев фаворитами, отмечают: по игре франкфуртцы вполне могут увезти хотя бы ничью. Коэффициент на то, что гости не проиграют, держится на уровне 1,65.

