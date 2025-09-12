Макдэвида просят вернуть Кубок Стэнли в Канаду, большой контракт вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine. Дастин Волф

Клубы НХЛ завершают летние отпуска и готовятся к старту нового регулярного сезона, который начнется уже в октябре.

– Калгари подписал 7-летний контракт на 52,2 миллиона долларов с вратарем Дастином Волфом.

В прошлом сезоне игрок стал основным кипером Огней, проведя 53 матча. Вошел в топ-3 претендентов на звание лучшего новичка регулярного чемпионата.

– Сан-Хосе подписал контракт с форвардом Майклом Мисой, которого на минувшем драфте выбрали под вторым номером.

Миса подписал договор на три года и ожидает дебютировать в НХЛ в новом сезоне. Игрок в прошлом чемпионате Канадской хоккейной лиги набрал 134 очка. Акулы проводят перестройку состава. В прошлом году клуб под первым номером драфта выбрал Макклина Селебрини.

– Чикаго ведет переговоры о новом контракте форварда Коннора Бедарда. Первый номер драфта-2023 летом 2026 года может стать ограниченно свободным агентом, однако Ястребы хотят поскорее продлить договор с одним из лидеров команды.

В прошлом сезоне Бедард провел 82 матча и набрал 67 очков. Коннор считается центральной фигурой в рамках перестройки Чикаго.

– На сагу с новым контрактом Коннора Макдэвида, который может стать свободным агентом летом 2026 года, обратил внимание даже премьер-министр Канады Марк Карни, который является фаном Эдмонтон Ойлерз.

Чиновник очень хочет, чтобы Макдэвид остался в Эдмонтоне и помог вернуться Кубок Стэнли в Канаду.

«Давайте не превращать это в кризис. У Ойлерз есть Драйзатль, Хайман, Ньюджент-Хопкинс и другие игроки. И, конечно, Макдэвид. Нужно, чтобы он был в команде и мы наконец вернули Кубок Стэнли в Канаду», – в шутку сказал Карни во время выступления.

sport.ua