Марсель – Лорьян: прогноз и где смотреть матча Лиги 1

В четверг, 12 сентября, на стадионе «Велодром» пройдет матч 4-го тура чемпионата Франции. «Марсель» примет «Лорьян», Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию игры можно сомтреть на платформе MEGOGO.

Марсель: громкие трансферы и турбулентность внутри команды

Летом «Марсель» сделал ставку на большие перемены: пригласил тренера Роберто Де Дзерби из «Брайтона» и провел ряд заметных трансферов. Ход оказался правильным — команда, которая в 2024 году не попала в еврокубки, уже через сезон стала вице-чемпионом. Для Лиги 1 это максимум возможного, когда приходится соперничать с доминирующим ПСЖ.

Но характер клуба проявился в полной мере: «Марсель» снова устроил сам себе проблемы. В первом туре поражение от «Ренна» при численном преимуществе обернулось скандалом в раздевалке. Летом продали Риу и Рабьо, но этого оказалось мало, чтобы стабилизировать атмосферу. Вторая серьезная проверка тоже закончилась неудачей: «Лион» оказался сильнее, хотя перед этим «Марсель» разгромил новичка «Париж» со счетом 5:2.

Лорьян: возвращение в Лигу 1 и суровая реальность

«Лорьян» часто называют «лифтом» французского футбола. Клуб способен подниматься в Лигу 1, но закрепиться в элите ему удается редко. В прошлом сезоне команда Оливье Панталони уверенно выиграла Лигу 2, набрав 71 очко в 34 матчах, и вернулась в высший дивизион.

После возвращения «Лорьян» успел порадовать болельщиков победой над «Ренном» — 4:0. Но важно уточнить, что соперник к 11-й минуте остался вдевятером. В остальных играх новичку Лиги 1 пришлось тяжело: поражение 0:1 от «Осера» и разгром 1:7 от «Лилля» дома. Это еще раз показало, что уровень конкуренции в элите требует совершенно других ресурсов.

Статистика и прогноз

За последние десять очных встреч «Лорьян» лишь раз смог зацепиться за ничью — весной позапрошлого года, сыграв дома 0:0. Все остальные матчи остались за «Марселем».

Букмекеры также уверены, что проблем у хозяев не будет. «Марсель» с Обамеянгом во главе выглядит явным фаворитом, и ставка на победу хозяев с форой (-1,0) при коэффициенте 1,61 выглядит оправданной.

