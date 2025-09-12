Сан-Паулу. Аддад Мая выиграла в бразильском противостоянии с Пигосси, Сарасуа второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал

На турнире WTA 250 в Бразилии завершились матчи второго круга



Сан-Паулу, Бразилия • 8-14 сентября • хард • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 1) – Лаура Пигосси (Бразилия) 6:1, 6:4

Рената Сарасуа (Мексика, 5) – Берфу Дженгиз (Турция) 6:4, 6:4

Панна Удварди (Венгрия, 8) – Ана Кандиотто (Бразилия, WC) 6:3, 6:3

Беатрис Аддад Мая проведет третий четвертьфинал в сезоне. Ранее она играла этой стадии на грунте в Страсбурге и на траве в Бад-Гомбурге. За свой второй полуфинал в этом году бразильянка будет бороться с Ренатой Сарасуа. Мексиканка третий раз в карьере сыграет в 1/4 финала на уровне Тура и попробует второй раз выйти в полуфинал.

Панна Удварди третий раз сыграет на стадии 1/4 финала соревнований WTA. Предыдущие два были на грунтовом покрытии – четыре года назад в Будапеште и в этом сезоне в Яссах. Соперницей венгерки будет Тиантсоа Ракотоманга Раджаона.

