Севилья – Эльче: прогноз и где смотреть матч Ла Лиги

В четверг, 12 сентября, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 4-го тура чемпионата Испании. На поле сойдутся «Севилья» и новичок элиты «Эльче». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Матч будет транслировать на своем ресурсе платформа MEGOGO.

Севилья: спад и попытка перезапуска

«Севилья» еще совсем недавно считалась одной из стабильных сил в Примере. В 2023 году клуб вновь выиграл Лигу Европы, но в чемпионате резко потерял позиции, вылетев из привычного топ-4. В прошлом сезоне команда вообще едва не оказалась в Сегунде, обогнав «Леганес» всего на одно очко.

Руководство доверило проект Матиасу Алмейде. Аргентинец уже успел зарекомендовать себя в Южной Америке, но для него это первый опыт работы в топ-лигах Европы. Старт получился трудным: поражения от «Атлетика» и «Хетафе». Но победа 2:0 над «Жироной» в третьем туре вернула уверенность и позволила уйти на паузу в неплохом настроении. Правда, расслабляться «Севилье» рано — работа над ошибками все еще необходима.

Эльче: неожиданный камбэк и достойный старт

«Эльче» не впервые поднимается в Примеру, но удержаться в элите клубу традиционно сложно. В последний раз команда играла в Ла Лиге с 2020 по 2023 годы, а затем снова вылетела. Прошлый сезон в Сегунде стал удачным: под руководством Эдера Сарабии команда заняла второе место и получила прямую путевку в высший дивизион.

На старте сезона «Эльче» удивил даже скептиков. Новичок чемпионата сумел сыграть вничью с более сильными «Бетисом» и «Атлетико», а «Леванте» и вовсе обыграл. Такие результаты показали, что команда готова бороться на равных и не собирается быть пассажиром в Примере.

Статистика и прогноз

В истории личных встреч «Севилья» и «Эльче» сыграли 14 матчей. Восьмижды победу праздновали андалусийцы, однажды выиграл «Эльче» (в 2021 году), остальные встречи завершились вничью.

Букмекеры ставят фаворитом «Севилью», но «Эльче» на старте сезона показал, что способен удивить. Не исключено, что гости смогут увезти из Андалусии хотя бы одно очко. Коэффициент на вариант «Эльче не проиграет» — 1,75.

