Хельмут Марко: Хаджар очень быстрый парень

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что у Айзека Хаджара высокие шансы стать напарником Макса Ферстаппена в 2026 году. По словам Марко, у французского дебюта этого сезона есть все качества, чтобы успешно выступать в одной команде с четырёхкратным чемпионом мира.

Хельмут Марко: «Хаджар, безусловно, обладает психологической устойчивостью, чтобы противостоять Ферстаппену. Он не ошибается, что довольно удивительно для новичка. Айзек прогрессирует на каждой трассе – ему достаточно проехать всего несколько кругов, чтобы начать показывать скорость, независимо от того, пилотировал он здесь раньше или нет. Он очень быстрый парень.

В принципе при распределении мест в кокпитах в 2026-м мы хотим выбирать из нашего пула гонщиков. Если в другой команде появится суперталант, то мы не станем закрывать на это глаза, но в данный момент такого гонщика не видно».

Источник