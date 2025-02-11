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Футбол

Монако – Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    • На стадии основного этапа "Монако" с "Бенфикой" подарили болельщикам зрелищный и результативный футбол. Сильнее тогда оказалась команда Анатолия Трубина, но монегаски точно жаждут реванша.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 12-го февраля. Онлайн видеотрансляцию встречи вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

    Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    2.36 3.55 2.99 Узнать больше

    Трансляция матча

    Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    В эфире

    Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Трансляція матчу Монако – Бенфіка Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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