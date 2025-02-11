Монако – Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

На стадии основного этапа "Монако" с "Бенфикой" подарили болельщикам зрелищный и результативный футбол. Сильнее тогда оказалась команда Анатолия Трубина, но монегаски точно жаждут реванша.
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 12-го февраля. Онлайн видеотрансляцию встречи вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
2.36 3.55 2.99 Узнать больше
Трансляция матча
В эфире
Трансляція матчу Монако – Бенфіка Смотреть трансляцию
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.