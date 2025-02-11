Монако – Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

На стадии основного этапа "Монако" с "Бенфикой" подарили болельщикам зрелищный и результативный футбол. Сильнее тогда оказалась команда Анатолия Трубина, но монегаски точно жаждут реванша.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 12-го февраля. Онлайн видеотрансляцию встречи вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

2.36 3.55 2.99 Узнать больше

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу Монако – Бенфіка Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

www.ua-football.com